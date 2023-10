Google bringt Pixel-Phones endlich nach Österreich

Die Stärken der Pixel-Phones

Traditionell bauen die Pixel-Handys auf eine starke Kamera und einem hochwertigen Display auf. Punkten können das Pixel 8 sowie das Pixel 8 Pro mit einer extra langen Support-Dauer. Google verspricht, die beiden Geräte 7 Jahre lang mit den neuesten Android-Versionen und den aktuellen Sicherheits-Updates zu versorgen.

Mit dem offiziellen Marktstart in Österreich wird der Online-Store von Google auch vollständig überarbeitet und aktualisiert. Die neuen Pixel-Geräte können ab sofort vorbestellt werden, Verkaufsstart ist der 12. Oktober.

Google baut Pixel-Team in Österreich auf

Dass es bis zur 8. Generation gedauert hat, bis Google mit den Pixels auch in Österreich startet, erklärt Google-Manager Michiel van Eldik gegenüber der futurezone, dass man nicht ohne ausreichende personelle Infrastruktur starten wollte. So baut man derzeit ein auch ein entsprechendes Team hierzulande auf. Man arbeite zu Beginn auch bewusst nur mit wenigen Partnern. "Wenn wir in einem neuen Land starten, gehen wir nicht sofort in die Breite", so van Eldik. Man habe sich deswegen für Media Markt entschieden, weil man den Händler bereits von der Zusammenarbeit in anderen Ländern kenne, genauso wie die Drei-Mutter Hutchison.