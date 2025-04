HUTAN: Mitmachen und Gesellschaftsspiel von Ravensburger gewinnen

Ein Wald voller Leben: HUTAN ist Indonesisch und bedeutet so viel wie ‚Urwald‘. Die Spielenden schlüpfen in die Rolle von Abenteurern und erschaffen ihr eigenes kleines Paradies, indem sie farbenfrohe Blumen pflanzen, riesige Bäume wachsen lassen und die verschiedensten Wildtiere anlocken. Immer wieder nehmen sie sich Karten aus der Auslage und vervollkommnen damit ihren Teil des Waldes. Aber aufgepasst, jede Entscheidung will gut überlegt sein!



Für ein bis vier Spieler ab neun Jahren für 39,99 Euro im Handel erhältlich.