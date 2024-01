Samsung zeigt erste transparente MicroLED-Bildschirme

Auf der CES in Las Vegas werden 3 unterschiedlich getönte Displays gezeigt, durch die man hindurchblicken kann.

Wie Engadget berichtet , werden 3 leicht unterschiedliche Designs gezeigt. Die Displays sehen aus wie Glasscheiben mit unterschiedlich starker Tönung . Das Highlight ist laut ZDnet das völlig transparente Modell. Es ist etwa einen Zentimeter dick und weist keinen Rahmen auf. Visuelle Inhalte scheinen darauf in der Luft zu schweben. Samsung hat noch keine große Bandbreite an Videomaterial für die transparenten MicroLED-Bildschirme, aber man erhält einen ersten Eindruck.

Im Vorfeld zur Consumer Electronics Show 2024, die von 9. bis 12. Jänner in Las Vegas stattfindet, bekamen erste Journalist*innen die ersten transparenten MicroLED-Bildschirme zu sehen. Am Stand von Samsung wird diese Technologie vorgestellt, die laut dem Hersteller "die Grenze zwischen Realität und Inhalten virtuell ununterscheidbar" machen soll.

Noch heller, noch transparenter

Laut CNet hat man transparente OLED und LED-Bildschirme bereits gesehen, die MicroLED-Technologie soll aber noch hellere, schärfere Bilder erlauben und gleichzeitig noch transparenter sein als bisherige Displays. Samsungs Technologie könnte in Zukunft in Haushalten Einzug finden, die ersten Anwendungen sollten jedoch eher im Geschäftsbereich erfolgen, etwa in Geschäftseinrichtungen.

Derzeit noch hoher Preis

Die Preise für MicroLED-Bildschirme - auch nicht-transparente - sind derzeit noch sehr hoch. Engadget nimmt etwa ein 110 Zoll (2,79 m) großes TV-Modell für 150.000 Dollar als Beispiel. Es werde also noch eine Weile dauern, bis man halbwegs leistbare MicroLED-Geräte für den Heimgebrauch findet.