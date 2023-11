The Wall: So baut Samsung gewaltige TVs in der Slowakei

Nachteile : Die Produktion ist aufwändig, dauert lange und ist daher teuer. Zudem können die Abstände zwischen den LED noch nicht so weit verringert werden, um sie in kleinere, wohnzimmertaugliche Formate zu bringen

Vorteile : Die Helligkeit der einzelnen Leuchtioden kann beeinflusst werden und sie lassen sich auch ganz ausschalten. So erreicht man tiefes Schwarz, das die Bilder farbenfroher und kontrastreicher macht. Gegenüber OLED sind auch die Reaktionszeiten von LED schneller, was für eine bessere Darstellung von Sportübertragungen und Videospielen sorgt

The Wall ist in verschiedenen Versionen verfügbar - Preis auf Anfrage:

Es ist also eine Fertigung in kleinen Stückzahlen . Bei einem Preis von rund 125.000 Euro für eine Größe von 146 Zoll ist das Produkt für die allerwenigsten Wohnzimmer geeignet - nach oben ist der Preis offen.

Auch der zusammengesetzte Bildschirm wird noch mal von einer Mitarbeiterin korrigiert, die mit der Hand mögliche Kanten glättet. Maximal 4 fertige Produkte und 44 einzelne Module kann Samsung an einem Tag in Galanta herstellen.

Anschließend werden die Module zu größeren Elementen verbunden und müssen 72 Stunden am Stück eingeschaltet werden. So können noch eventuelle Probleme identifiziert werden.

Während klassische Fernseher immer größer werden, ist die Herausforderung bei der MicroLED-Technologie, sie klein genug für die Masse zu bauen. Langfristig wolle man günstigere Varianten für den Heimgebrauch herstellen - etwa mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll.

Produktion in Europa

Für den Standort Galanta dürfte die Produktion von The Wall auch Sicherheit bringen. Nachdem 2018 das Werk im benachbarten Trnava mit 1.500 Mitarbeiter*innen geschlossen wurde, wird nur noch in Galanta produziert. Damals war eine Verlegung der Produktion ins günstigere Rumänien im Gespräch. Subventionen von der Slowakei konnten Samsung aber wiederholt von einem Umzug abbringen.

Seit 2022 wird nun The Wall in Galanta produziert, was laut Samsung vor allem für schnellere Lieferzeiten sorgen soll. Die insgesamt 1.000 Mitarbeiter*innen am Standort fertigen aktuell auch LCD-Fernseher.

Generell sucht man die Herstellung von Unterhaltungselektronik in Europa mit der Lupe. Panasonic stellte 2021 die Produktion seiner TV-Geräte im tschechischen Pilsen ein. Philips-Lampen werden in Großbritannien hergestellt und HMD Global will eine Handy-Fabrik in Ungarn eröffnen. Die meisten Elektronikprodukte werden aber in Asien gebaut.