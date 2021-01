Mini LED gegen OLED: Was der neue TV-Trend kann

Hintergrundleuchten

Eine der ersten Techniken war die Beleuchtung mittels Kaltkathodenröhre. Diese kann aber nicht auf einzelne Bildschirmbereiche reduziert werden. Kontrast und Schwarzwerte leiden. Außerdem nimmt sie Platz weg, die Bildschirme müssen dicker gebaut werden.

Alt Alternative dazu haben sich LEDs - also Licht emittierende Dioden - etabliert. Sie sind bei modernen LCDs in Clustern über den ganzen Bildschirm verteilt (Full Array), oder befinden sich an den Rändern und strahlen in das Bild hinein (Edge-Lit). Je nachdem, was gerade angezeigt wird, kann das Licht so in bestimmten Bereichen des Displays gedimmt oder ganz abgeschaltet werden, um bessere Kontraste und schöneres Schwarz zu erzeugen.

Eine perfekte Lösung ist auch das lokale Dimmen nicht, da die Beleuchtung immer anhand von Zonen oder eben Clustern reguliert wird.

Es werden also nach wie vor Bereiche beleuchtet, die eigentlich dunkel oder Schwarz sein sollten. Besonders deutlich ist das bei weißem Text auf schwarzem Hintergrund. Rund um den Text ist es dann nicht Schwarz, sondern Hell- bis Dunkelgrau. Von der Präzision der einzeln beleuchteten OLED-Pixel ist man weit weg.