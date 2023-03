Samsung halbiert die Helligkeit seiner TV-Geräte in Europa

Damit Samsung in der EU weiterhin 8K-Fernseher verkaufen darf, muss die Helligkeit der Geräte im Standard-Modus gedrosselt werden.

Samsungs 8K-TVs verbrauchen sehr viel Strom. Wegen neuer EU-Energieeffizienzrichtlinien war es eine Zeit lang fraglich, ob sie in der EU überhaupt verkauft werden dürfen. Die Lobby-Bemühungen des Herstellers gegen die Ökodesign-Richtlinie trugen keine Früchte. Weil Samsung die Geräte aber auch in der EU verkaufen will, muss jetzt softwareseitig dafür gesorgt werden, dass sie den Richtlinien entsprechen.

Das geht zu Lasten der Helligkeit. Samsung liefert die Geräte mit einem Öko-Modus aus, der das Bild deutlich dünkler macht. In der EU ist der jetzt gleichsam die Standardeinstellung. Das heißt, dass der neue, verschärfte Öko-Modus in den TVs jetzt der Modus "Standard" ist.

Um wie viel das Bild dunkler wird, variiert dabei von Gerät zu Gerät. Im Schnitt, heißt es, werde die Helligkeit halbiert.