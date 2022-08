Wann soll ich mir einen neuen Fernseher zu kaufen?

Statt des Kaufs eines neuen Gerätes gebe es davor allerdings auch Möglichkeiten, betagtere TV-Geräte aufzuwerten. „Mit Streaming-Sticks wie Chromecast, FireTV oder auch AppleTV lassen sich alternde TVs schnell und unkompliziert smart nachrüsten", sagt der Experte. Wie das geht, hat die futurezone zusammengefasst. "Sogar fehlendes WLAN können diese Geräte zumeist mit einem Ethernet-Anschluss kompensieren“, so Nikolajuk.

In erster Linie spielt die Auflösung eine große Rolle. Laut Michael Nikolajuk vom Preisvergleichsportal Geizhals sollte ein TV-Gerät im Jahr 2022 zumindest eine FullHD-Auflösung haben. „HD Ready (720p) oder darunter ist nun wirklich alt“, sagt er der futurezone. Ebenfalls zum Standard zähle heute ein HDMI-Anschluss. Ist dieser nicht vorhanden, sollte man über einen neuen Fernseher nachdenken.

„Mit dem neuen bundesweiten Reparaturbonus zahlt sich eine Reparatur oftmals aus. Wer ein elektrisches oder elektronisches Gerät instand halten möchte, bezahlt in den meisten Fällen nur 50 Prozent der Reparaturkosten“, erklärt der Fachmann. Die maximale Förderung pro Reparaturfall beträgt 200 Euro, für den Kostenvoranschlag gibt es einen Zuschuss von bis zu 30 Euro.

Die Wahl des geeigneten Bildschirmformats richte sich nach dem Raumangebot, der Platzierung des TV-Geräts und den Gewohnheiten der Nutzer*innen. „In erster Linie ausschlaggebend sind der Abstand der Sitzgelegenheiten vom TV-Gerät und die Qualität bzw. Auflösung der Film- oder Fotomedien, die überwiegend genutzt werden“, so Kautnek.

Das bestätigt auch Kautnek: "Smart-TVs bieten heute sehr viele Funktionalitäten wie Sprachsteuerung, Steuerung via Smartphone-Apps und Ähnliches, die den Komfort im Alltag theoretisch unterstützen können, jedoch von vielen Nutzerinnen und Nutzern nicht verwendet werden", sagt er.

Heutige LED-LCD-TVs seien wesentlich energieeffizienter als die früheren Röhren- oder Plasmabildschirme. „Allerdings besteht hier der Trend, dass der Energieverbrauch durch immer größere Bildschirm-Diagonalen, höhere Auflösungen, HDR und überbordende Funktionalität wieder zunimmt. Es ist also entsprechend sinnvoll, sich bei der Geräteauswahl auf jene Kriterien und Funktionen zu konzentrieren, die man im Alltag auch tatsächlich nutzt“, untermauert Kautnek abermals.

„Am Label ist außerdem ein QR-Code aufgedruckt. Dieser verweist auf die EU-Produktdatenbank EPREL, wo weitere Produktinformation zu finden sind. Der Energieverbrauch wird am neuen Label pro 1.000 Stunden Betrieb im SDR-Modus und im HDR-Modus angegeben“, sagt Kautnek. Ebenfalls neu sei die Angabe der Anzahl der vertikalen und horizontalen Pixel.

Warten oder gleich kaufen?

Schließlich stellt sich auch die Frage, wann es finanziell gesehen die beste Zeit ist, sich ein neues Smart-TV zuzulegen. „Die Marktlage ist derzeit so, dass man jederzeit ein gutes Angebot für ein TV-Gerät finden kann. Natürlich können saisonale Rabatte noch zusätzliche Vergünstigungen bringen, aber die Auswahl und die Konkurrenz ist mittlerweile so groß, dass es keine echten ,richtigen Zeitpunkt’ mehr gibt“, so der Geizhals-Experte Michael Nikolajuk.