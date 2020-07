So macht man seinen Fernseher smart

Es ist ein Problem, das manche vielleicht kennen: Man hat sich vor 3 Jahren einen neuen Fernseher gekauft, aber mittlerweile sind die Apps darauf so langsam, dass es nur mehr wenig Spaß macht, die neuesten Netflix-Serien zu durchstöbern. Oder noch schlimmer: Die gewünschte, neue Streaming-App ist für den eigenen SmartTV gar nicht mehr verfügbar. Wenn das Gerät schon einige Jahre auf dem Buckel hat und von seinem Hersteller keine Sicherheits-Updates mehr bekommt, kann es sogar zum Sicherheitsproblem werden. Möglich ist auch, dass der alte Fernseher überhaupt noch nie etwas von WLAN gehört und somit gar nicht smart ist.

Für all diese Probleme muss die Lösung nicht gleich in einem neuen Fernseher um vielleicht mehrere Tausend Euro liegen. Mit überschaubaren Kosten lässt sich heute jedes Gerät mit HDMI-Anschluss in nur wenigen Schritten smart machen.

Alle vorgestellten Geräte funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Es handelt sich dabei um Mini-Rechner, die per HDMI an den Fernseher angeschlossen werden. Zusätzlich benötigen sie noch eine Stromversorgung - üblicherweise per USB. Hierfür kann man einen der integrierten USB-Stecker im Ferseher verwenden, was aber in Einzelfällen zu Problemen führen kann. Darum wird empfohlen, die Streaming-Sticks lieber über die in der Regel mitgelieferten USB-Netzteile direkt an die Steckdose anzuschließen.

Der Vorteil an diesen Geräten liegt auf der Hand: Wenn sie nach einigen Jahren langsam werden, kann man sie einfach für vergleichsweise wenig Geld gegen ein neueres Modell tauschen, ohne gleich den ganzen Fernseher ersetzen zu müssen.

Vorsicht bei No-Name

Wer bei diversen Online-Händlern nach “Streaming Stick” oder ähnlichem sucht, findet heute eine Vielzahl an Geräten von den verschiedensten Herstellern. Hier sollte man vorsichtig sein. Unter anderem deswegen, weil man auf den Geräten unter Umständen auch sensible Daten, wie etwa Zugangsdaten, eingibt. Darüber hinaus wird die Hardware mancher No-Name-Hersteller aus Fernost nie wieder mit Updates beliefert, was ebenfalls zu Sicherheitsproblemen führen kann. Weniger Gefahr geht von sogennanten Wireless-Display-Dongles aus, die auf dem Miracast-Standard basieren. Jene funktionieren aber oft nicht so gut, wie sie sollten.

Insgesamt lohnt es sich jedenfalls, auf bekannte und etablierte Hersteller zu setzen, um ein möglichst entspanntes Fernseherlebnis zu haben. Die futurezone zeigt, welche Geräte sich dafür eignen.

Google Chromecast