Blue Origins New Glenn Rakete erreicht Meilenstein

Im 5. Anlauf zündete das von Amazon-Gründer Jeff Bezos gegründete Weltraumunternehmen Blue Origin am Freitag die 7 Haupttriebwerke der New Glenn Rakete . 24 Sekunden liefen die Triebwerke, 13 davon feuerten sie mit voller Schubkraft.

Für Blue Origin stellt das Ereignis einen Meilenstein dar. Ihre selbst entwickelte Schwerlast-Trägerrakete ist damit startklar für ihren ersten Flug in den Orbit. Die US-Luftfahrtbehörde FAA gab nur wenige Stunden vor dem Test die Erlaubnis dafür. In Zukunft soll der erste Teil der Rakete auch auf einem Lastkahn im Atlantik landen können - ähnlich wie die Falcon Raketen von SpaceX.

Möglicher Erstflug bereits Anfang Jänner

Ein genaues Flugdatum ist unbekannt, der früheste Starttermin soll allerdings der 6. Jänner 2025 sein. Wenn es nach Bezos geht, soll die Rakete lieber früher als später abheben. Der Feuertest wenige Tage nach Weihnachten zeigt, wie dringlich dem Amazon-Gründer ein Start seiner Rakete ist. Erst im Herbst 2023 entließ Bezos den damaligen Blue-Origin-Chef Bob Smith und beauftragte den langjährigen Amazon-Manager Dave Limp mit der Leitung des Unternehmens.

Damals gab Bezos an, dass Blue Origin deutlich schneller sein müsse, weshalb er auch Amazon verlassen habe: "Ich wollte mich einbringen, und Blue Origin braucht mich gerade jetzt. Ich bringe etwas Energie, etwas Sinn für Dringlichkeit. Wir müssen uns viel schneller bewegen. Und das werden wir auch."

Erster Orbitaler Flug für Blue Origin

New Glenn (benannt nach dem NASA-Astronauten John Glenn) ist Blue Origins erste Rakete, die den Orbit erreichen soll. Ihre erste Rakete, New Shepard, wird als Suborbitalrakete für Weltraumtourismus und wissenschaftliche Forschung verwendet. New Glenn ist 98 Meter hoch, wobei allein die erste der beiden Stufen 57,5 Meter misst.

Mit ihr sollen sich bis zu 45 Tonnen Last in den niedrigen Erdorbit transportieren lassen. Damit reiht sie sich zwischen der Falcon 9 (23 Tonnen) und Falcon Heavy (64 Tonnen) von SpaceX ein. Es sollen damit auch Missionen zum Mond durchgeführt werden.