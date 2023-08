Blue Origin zeigt Produktion von New Glenn Rakete

Instagram-Foto aus Fabrik in Florida könnte Zuversicht in Zeitplan bis zum ersten Start im kommenden Jahr ausdrücken.

Jeff Bezos Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat mit einem Instagram-Posting einen seltenen Einblick in eine seiner Produktionsstätten gegeben. Auf dem Foto gezeigt wird eine Werkshalle in Florida, in der die Trägerrakete New Glenn zusammengebaut wird. Wie Space.com berichtet, befindet sich die Halle im Kennedy Space Center der NASA.