Videos zeigen Jeff Bezos' gewaltige Megayacht bei Testfahrt

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos hat sich im Jahr 2018 eine gewaltige Segelyacht bestellt. Die Koru ist 127 Meter lang und wurde in den Niederlanden gebaut.

Vor Kurzem ist sie von einem Hafen in der Nähe von Rotterdam in See gestochen. In der Nordsee wurden mehrere Testfahrten absolviert. Dazu wurden 2 Videos veröffentlicht: