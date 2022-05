“Fliegende Yacht” für Superreiche

Die beiden Techniker Guillaume Hoddé und Matthieu Ozanne haben mit „AirYacht“ das Problem von vielen Superreichen gelöst: Diese besitzen eine Yacht, aber die steht in irgendeinem Hafen – und zwar garantiert nicht dort, wo sie als nächstes hinwollen. Dafür haben sie in der Regel Personal, das ihre Yacht einmal um die Welt segelt, damit diese am nächsten Hotspot auf ihrer Yacht verweilen können. Mit der AirYacht gibt es nun das Konzept eines fliegenden Schiffs. Dieses ist 200 Meter lang, 50 Meter hoch und je nach Budget anpassbar im Set-up und in der Geschwindigkeit. Es bietet 750 m2 Wohnraum, eine 350 m2 Terrasse. Die Unterkunft reicht für bis zu 12 Menschen, im Wohnraum befindet sich ein Gym, eine Sauna und ein Pool.