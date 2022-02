Jeff Bezos’ Yacht ist zu groß: Brücke muss abgebaut werden

177 Milliarden US-Dollar besitzt der Amazon-Gründer Jeff Bezos. Mit diesem Geld hat er sich eine der größten Segelyachten der Welt bauen lassen. Die dreimastige Y721 soll 127 Meter lang werden und im Laufe dieses Jahres an Bezos übergeben werden.

Gebaut wird die Megayacht von der Werft Oceanco in Alblasserdam in den Niederlanden. Die Werkshalle befindet sich allerdings nicht am offenen Meer. Um seine Yacht dort hinzugekommen, muss eine Hubbrücke durchfahren werden.