Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, kommt derzeit um ein kurzes Video nicht herum: Zu sehen ist ein zufälliges Treffen zwischen Leonardo DiCaprio und Jeff Bezos mit Freundin Lauren Sánchez bei der Art+Film Gala in Los Angeles.

In dem Clip ist zu sehen, wie Sánchez den Arm um den Schauspieler legt und ihn in einer Art und Weise anblickt, die viel Raum für Spekulationen zulässt. "Heißer Flirt" oder "Leo is Mr. Steal Yo Girl", heißt es zahlreich in den Kommentaren.