Elon Musk verspottet Jeff Bezos mit Judge-Dredd-Meme

Zuvor wies ein US-Gericht die Beschwerde des Blue-Origin-Gründers gegen eine Auftragsvergabe der NASA an SpaceX zurück.

Am Donnerstag wies ein US-Gericht die Beschwerde von Jeff Bezos Raumfahrtunternehmen Blue Origin gegen die Auftragsvergabe der NASA für einen Mond-Lander an Elon Musks SpaceX ab und beendete einen monatelangen Rechtsstreit. Bezos ist damit nicht nur der 2,9 Milliarden Dollar schwere Auftrag endgültig entgangen, er muss sich auch noch mit Häme herumschlagen.

SpaceX-Gründer Musk ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, um gegen seinen Konkurrenten zu sticheln. Er kommentierte das Urteil auf Twitter mit einem Meme aus dem Film „Judge Dredd“ in dem es heißt: „You have been jugded!“ („Sie sind verurteilt worden!“).