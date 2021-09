Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos offenbar in ein Start-up investiert hat, das an lebensverlängernden Technologien forscht. Für die Forschung am "ewigen Leben" wurde Altos Labs angeblich mit umfassenden finanziellen Mitteln ausgestattet und versammelt namhafte Wissenschaftler*innen.

Hauptsächlich geht es dabei um Lizenzgenehmigungen beim Ausbau des Satelliten-Internets Starlink von SpaceX und Kuiper von Amazon beziehungsweise Blue Origin. Auch um die Auftragsvergabe der NASA für die Entwicklung einer neuen Mondlandefähre hat sich ein Streit zwischen den beiden Milliardären entsponnen.

In diesem Zusammenhang hat Musk bereits in der Vergangenheit behauptet, Bezos sei nur in Pension gegangen, um Vollzeit SpaceX verklagen zu können. In einem weiteren Tweet von Musk heißt es in Richtung Bezos: "Klagen gegen SpaceX einzureichen ist 'eigentlich' sein Vollzeit-Job".