Warum SpaceX und Amazon eine Schlammschlacht austragen

Seit Mai ist der Internet-Provider Starlink in Österreich aktiv. Über ein Netzwerk von tausenden Satelliten will der Betreiber SpaceX künftig an jedem Ort der Welt eine Internetverbindung anbieten.

Dasselbe plant auch Amazon mit seinem Projekt "Kuiper". Während SpaceX seine Satellitenflotte in rasantem Tempo ausbaut, ist Amazon jedoch noch nicht soweit. Der weltgrößte Online-Händler befürchtet, im Weltraum ins Hintertreffen zu geraten.

Vor der US-Telekomregulierungsbehörde FCC hat sich deshalb eine regelrechte Schlammschlacht zwischen den Unternehmen und ihren Besitzern entsponnen, die zu den reichsten Menschen der Welt zählen.