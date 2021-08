SpaceX plant Starlink-Empfänger für Schiff, Flugzeug, Wohnmobil

Besonders robuste mobile Antennen sollen Starlink-Internet in größere Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge bringen.

Der satellitenbasierte Internetprovider Starlink von SpaceX soll künftig auch mobile Antennen anbieten. Diese könnten etwa an Schiffen, Flugzeugen, Lastwägen oder Wohnmobilen angebracht werden. Wie Ars Technica berichtet, geht dies aus Bewerbungsunterlagen hervor, die SpaceX der US-Telekommunikationsbehörde FCC vorgelegt hat.

Hitze- und kältebeständig

SpaceX plant demnach eine so genannte Earth Station in Motion (ESIM). Wie genau dieses Empfangsgerät aussehen soll, wird noch nicht verraten. Es soll aber zu groß sein, um es in Pkw einzubauen. Das Gerät soll allerdings besonders widrigen Wetterbedingungen standhalten können, damit es auch bei extremer Hitze und Kälte, sowie bei Eis und Schnee funktioniert.

Derzeit verbreitete stationäre Starlink-Antennen ertragen Hitze nur bis zu einer Temperatur von 50 Grad Celsius, darüber schalten sie ab. Das hat in der Vergangenheit bereits zu einigen Ausfällen für die Beta-Nutzer von Starlink geführt. SpaceX will hier höhere Toleranzen schaffen, künftig auch für die stationären Antennen. Bei der FCC bewirbt sich SpaceX um eine Nutzung des Frequenzbereichs von 12 GHz.

Installation durch Fachpersonal

Installiert werden sollen die mobilen Starlink-Antennen ausschließlich von Fachpersonal, das "ein Verständnis für die Funkumgebung der Antenne und Schutzmaßnahmen für Personen und Ausrüstung" mit sich bringt. Einer der großen Nachteile von Starlink ist, dass die Antenne eine direkte Sichtlinie zu einem der Satelliten haben muss. Bäume und hohe Gebäude können hier bereits Hindernisse darstellen.

Der Dienst weist momentan 1700 Satelliten auf. 90.000 Beta-Nutzer in 12 Ländern testen den Dienst, der Internetverbindungen selbst an entlegensten Orten auf der Welt anpreist.