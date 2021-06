SpaceX Starlink könnte ein neues Ozonloch verursachen

Forscher*innen warnen davor, dass die große Menge an Satelliten, die langfristig im Orbit um die Erde platziert werden sollen, die Ozonschicht schädigen könnte. Zudem könnte der verglühende Weltraumschrott zu unkontrolliertem Geoengineering führen. Zwar treffen täglich Objekte weit mehr aus dem All auf die Erdatmosphäre und verglühen dort, als es verglühende Satelliten geben wird. Doch die chemische Zusammensetzung des Satelliten könnte Probleme mit sich bringen, so die Wissenschaftler*innen.

Wir haben 60 Tonnen Meteoritenmaterial, das täglich auf die Erde prallt“, sagte Mit-Autor der Studie Aaron Boley, von der University of British Columbia, in Kanada gegenüber Space.com. „Mit der ersten Starlink-Generation erwarten wir etwa 2,2 Tonnen an totem Satelliten, die täglich in die Erdatmosphäre eintreten.“ Meteoriten bestünden aber Großteils aus Gestein. Das setze sich aus Sauerstoff, Magnesium und Silizium zusammen. Satelliten hingegen bestünden hauptsächlich aus Aluminium.