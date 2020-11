Klimawandel: Warum nicht alles weiß anstreichen?

Rückstrahlvermögen

Helle Anstriche auf Hausdächern oder Straßen werden seit vielen Jahren in immer mehr Städten angewendet, um zumindest die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. "Mit solchen Maßnahmen kann man tatsächlich die Albedo [Rückstrahlvermögen] einer Stadt erhöhen", meint Philipp Weihs vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Universität für Bodenkultur.

Brächte man es zustande, durch großflächigen Einsatz die Albedo der ganzen Erde um ein Prozent zu erhöhen, so wäre das eine wirksame Waffe gegen die Erderwärmung, die hauptsächlich dem steigenden -Gehalt in der Atmosphäre geschuldet ist. Es gebe auch Geoengineering-Ansätze, die eine stärkere Reflexion der Erde durch das massenweise Ausbringen von lichtstreuenden Partikeln in der Luft vorsehen.