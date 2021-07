Jeff Bezos ist ab sofort nicht mehr Amazon-Chef

Nach fast 3 Jahrzehnten an der Spitze von Amazon gibt Konzerngründer Jeff Bezos am Montag die Leitung des Unternehmens ab. Sein Nachfolger ist Andy Jassy. Bezos bleibt aber Vorsitzender des Verwaltungsrats und dürfte die Geschicke des Konzerns auch künftig entscheidend mitbestimmen.

"Ich hatte noch nie mehr Energie", betonte der Amazon-Gründer. In seiner zukünftigen Rolle als Verwaltungsratschef wolle der 57-Jährige seine Energie und Aufmerksamkeit auf neue Produkte und Initiativen ausrichten, etwa seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Am 20. Juli will er persönlich am ersten bemannten Flug des Unternehmens ins All teilnehmen.