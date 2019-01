Warum Amazon-Chef Bezos auf einem Pferd in ein Geschäft reitet

Kommt der reichste Mann der Welt auf einem Pferd in ein Bekleidungsgeschäft geritten... Was wie der Anfang eines schlechten Witzes klingt, hat sich am Silvestertag tatsächlich ereignet.

In Aspen im US-Bundesstaat Colorado ist Amazon-Chef Jeff Bezos hoch zu Ross in einen lokalen " Kemo Sabe"-Western-Store geritten. Wie es sich gehört, hat er zur Begrüßung seinen Hut gezogen. Aber wozu das Ganze? Da es keine offizielle Erklärung gibt, ist man auf Mutmaßungen angewiesen.