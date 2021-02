Die besten Memes zum Rücktritt von Jeff Bezos

Jeff Bezos will nicht mehr Amazon-Chef sein. In Online-Netzwerken wird darüber spekuliert, was er als nächstes macht.

Am Dienstag kündgite Amazon-Chef Jeff Bezos überraschend seinen Rücktritt an. Er wolle seine Energie auf neue Initiativen ausrichten, begründete er seine Entscheidung in einem Schreiben an Amazon-Angestellte.

In Online-Netzwerken wird unterdessen über die wahren Gründe für Bezos Rücktritt und die tatsächlichen Zukunftspläne des Amazon-Gründers spekuliert.

Er sei zurückgetreten um künftig vollzeit gegen Superman zu kämpfen, vermutet ein Twitter-Nutzer.