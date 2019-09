Wie Jeff Bezos Netflix zum Spottpreis kaufen wollte

Bezos gestikulierte mit seinem Kopf

In "That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea" beschreibt Randolph, wie sie mit Bezos am Tisch saßen und über eine mögliche gemeinsame Firmenzukunft gesprochen haben. Ihm sei noch in Erinnerung, dass Bezos nie mit seinen Händen gestikulierte. Stattdessen bewegte er wie wild seinen Kopf hin und her, um seinen Aussagen Nachdruck zu verleihen.

Die Übernahme von Netflix durch Amazon scheiterte dann übrigens an Reed Hastings, der damals noch nicht CEO war, aber 70 Prozent des Unternehmens besaß. Randolph besaß die restlichen 30 Prozent. Laut seinem Buch, wäre Randolph mit dem Angebot zufrieden gewesen. 30 Prozent von 15 Millionen - keine schlechte Ausbeute für 12 Monate Arbeit", schreibt Randolph.