Netflix-Konkurrent Disney+ startet mit Kampfpreis

Jetzt ist es offiziell. Disney+, der Netflix-Konkurrent des US-Konzerns, geht am 12. November in den USA, Kanada und in Europa in den Niederlanden an den Start. Das gab Disney am Freitagabend bei der Präsentation vor Tausenden geladenen Gästen bekannt. Und die neue Streaming-Plattform startet mit einer Kampfansage an Netflix und Co. Der Einstiegspreis liegt bei 6,99 Euro. Das ist zwar nur einen Euro billiger als bei Netflix. Dafür bekommen User aber anders als beim Marktführer Inhalte in hochauflösendem 4K, HDR und mit Dolby Atmos.