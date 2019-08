Erster Trailer für Star-Wars-Serie veröffentlicht

Disney hat am Freitagabend der ersten Trailer zur neuen Star-Wars-Serie gezeigt. Die von Jon Favreau produzierte Serie "The Mandalorian" mit Pedro Pascal (bekannt aus Oberyn Martell in Game of Thrones) in der Hauptrolle ist eine der mit Spannung erwarteten Disney-Produktionen für die neue Streaming-Plattform, die am 12. November startet. Der Trailer zeigt den Einzelkämpfer an den Rändern der Galaxie und wartet mit einigen beeindruckenden Landschaftsbildern und Action-Szenen auf.