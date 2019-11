Junger Jeff Bezos erklärt im Interview, warum er Amazon gründete

Seit 1997 seinem Motto treu

Allein auf Englisch gibt es mehr als 1,5 Millionen Bücher. Wenn man also so viele verschiedene Artikel hat, könne man einen Online-Store entwerfen, der mit einem anderen Produkt nicht funktionieren würde, sagt Bezos.

In dem zwölf Jahre altem Interview fällt auch ein Satz, der bei Amazon immer noch einen hohen Stellenwert hat. "Was wirklich unglaublich ist, ist, dass dies der erste Tag ist - das ist erst der Anfang", sagte er. "It's still day one", ist heutzutage bei Amazon-Mitarbeitern eine Art Motto geworden.