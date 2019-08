Jeff Bezos wird für Super-Yacht kritisiert, die ihm nicht gehört

Vor der Küste der Türkei wurde eine Mega-Yacht gesichtet. Ein türkischer Journalist fotografierte das 400 Millionen Dollar teure Privatschiff und behauptete, sie gehöre Jeff Bezos, dem reichsten Mann der Welt.

Das Foto verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien, harsche Kritik an dem Amazon-Gründer wurde laut: "Amazon-Mitarbeiter in Lagerhallen kollabieren aufgrund der Hitze, sodass sich Jeff Bezos eine neue Yacht kaufen kann", hieß es etwa in einem Tweet, der rund 17.000 Mal geteilt wurde.