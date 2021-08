Blue Origin vs. SpaceX: Jeff Bezos verklagt die US-Regierung

Wie Blue Origin am Montag mitteilte, sollen mit der Klage "Fehler" im Vergabeverfahren für die neue Mondlandefähre der Raumfahrtbehörde NASA behoben werden. Die NASA hatte den 2,9 Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro) teuren Auftrag im April an SpaceX vergeben .

Musk vs. Bezos

Die Rivalität zwischen Blue Origin und SpaceX beziehungsweise zwischen den beiden Firmengründern Jeff Bezos und Elon Musk geht damit in eine neue Runde. Musk macht sich gleich in mehreren Tweets über Jeff Bezos und den Moon-Lander von Blue Origin lustig.

In einem Tweet postete der SpaceX-Gründer ein Foto der Blue-Origin-Mondlandefähre und kommentierte im Hinblick auf den Prototypen des Moon-Landers: "Das war irgendwie nicht so überzeugend...". In einem anderen Tweet schrieb Musk in Richtung Bezos: "Kein Geld der Welt kann der Physik trotzen".