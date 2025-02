iOS 18.4 ist unterwegs: Das sind die neuen iPhone-Funktionen

Die KI-Funktionen kommen nach Europa, sofern man ein passendes iPhone hat. Neue Features bahnen sich ebenso an.

Einen Vorgeschmack auf die kommenden iPhone-Features bietet die neue Betriebssystemversion iOS 18.4 , die Apple als Beta-Version veröffentlicht hat. Vor allem für iPhone-Nutzer in Europa bahnt sich eine Vielzahl neuer Funktionen, da Apple Intelligence damit endlich auch hierzulande verfügbar wird.

Apple Intelligence in Europa

Die KI-Funktionen für die iPhones hat Apple schrittweise in den USA und anderen Ländern längst eingeführt. In der EU schauen iPhone-Nutzer bislang noch immer durch die Finger. Es ist zwar über Umwege möglich, an Apple Intelligence zu kommen, standardmäßig sind die AI-Tools hierzulande aufgrund der Datenschutzgesetze noch nicht verfügbar.

Mit iOS 18.4 ändert sich dies. Die KI-Funktionen sind erstmals auch auf Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch möglich. Das hat auch Apple in einer Aussendung bekannt gegeben, ebenso den beabsichtigten Apple-Intelligence-Start in Europa im April.

