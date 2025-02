Warum es keine doppelstöckigen Flugzeugsitze geben wird

22.02.2025

Airbus lotet wieder einmal Sitzreihen übereinander aus. Es gibt viele Gründe, warum es mit ziemlicher Sicherheit aber nicht dazu kommen wird.

Um so viele Menschen wie möglich in ein Flugzeug zu stopfen, tauchen immer wieder waghalsige Konzepte auf. Von Stehplätzen bis Fahrradsitzen war schon so ziemlich alles dabei. Ein Evergreen ist auch der doppelstöckige Sitz, bei dem die Passagiere quasi übereinander Platz nehmen. Seit mindestens 1948 gibt es die Idee der zweistöckigen Sitze. Nun wurde sie erneut ausgegraben. Das spanische Start-up Chaise Longue wirbt seit einigen Jahren für ein solches Konzept. Vor einigen Tagen wurde verkündet, dass man sich diesbezüglich in Gesprächen mit Airbus befindet. Die Gespräche würden sich derzeit zwar nur in einem frühen Stadium befinden, aber immerhin. Im Grunde bedeutet dies jedoch zunächst nur, dass der europäische Flugzeugbauer sich die doppelstöckigen Sitze von Chaise Longue genauer ansieht.

Vielleicht doch recht bequem Ein solches Konzept klingt für Passagiere auf den ersten Blick wie der absolute Albtraum. Das spanische Start-up ist natürlich darum bemüht, seine Doppelstocksitze als besonders bequem und flexibel anzupreisen. Zumindest zum Teil dürfte Chaise Longue tatsächlich nicht ganz unrecht haben. Bei den unteren Sitzen könnte sich nämlich extra viel Platz im Fußbereich ergeben. Der Raum unterhalb des oberen Sitzes könnte etwa dazu genutzt werden, die Beine auszustrecken. Bis auf die Sitzhöhe, würde sich auf den oberen Sitzen wohl gar nicht viel ändern. Hier dürfte der Platz ähnlich beschränkt sein, als dies bei den aktuellen Sitzkonfigurationen in der Economy-Klasse der Fall ist. Allzu rasch werden solche doppelstöckigen Flugzeugsitze aber bestimmt nicht eingeführt werden. Man kann sogar eher davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit wohl gar nicht dazu kommen wird. Das hat vielfältige Gründe.

Die Frage der Sicherheit Zum einen wäre da, der beschränkte Platz. In den Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeugen, die nur einen Gang haben, reicht die Höhe der Kabine für eine solche Sitzkonfiguration nicht aus. Also bleiben ohnehin nur die deutlich größeren Langstreckenflugzeuge übrig. Eine weitere Herausforderung für doppelstöckige Sitzreihen ist die strikte Regulierung in der Luftfahrt, bei der die Sicherheit oberste Priorität hat. So gelten bei den Sitzen zahlreiche Normen, an denen sich die Airlines und Flugzeugbauer halten müssen. Außerdem gibt es strenge Vorgaben darüber, wie schnell sich ein Flugzeug evakuieren lässt - man denke nur an den Unfall in Toronto vor wenigen Tagen. Dass eine solche Evakuierung mit Sitzreihen übereinander nur unkomplizierter und bestimmt nicht rascher über die Bühne geht, liegt auf der Hand.