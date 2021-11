Tom Hanks wollte nicht mit Jeff Bezos ins Weltall fliegen

Tom Hanks hat das Angebot abgelehnt, mit einer Raumkapsel von Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos mitzufliegen. Das gab der Schauspieler bei der TV-Show „Jimmy Kimmel Live“ am Dienstag bekannt.

Bezos soll ihm noch vor William Shatner, der am 13. Oktober ins All geflogen ist, angeboten haben, mitzukommen. Dies habe er aber aufgrund des Preises nicht in Betracht gezogen. „Es hat 28 Millionen Dollar oder so etwas gekostet. Ich könnte es mir leisten, Jimmy. Mir geht es finanziell gut, aber ich zahle nicht,“ sagt Hanks im Interview.

„Das kann ich auch zu Hause machen“

Die Flugerfahrung könne jeder selbst machen. „Es handelt sich um einen 12-minütigen Flug – ist das alles? Wir könnten das alle hier in unseren Sitzen machen,“ meint der 65-jährige. „Ich muss dafür keine 28 Millionen Dollar ausgeben. Das kann ich auch zu Hause machen.“ Wäre der Flug kostenlos, würde er es „bei Gelegenheit“ machen, um die Freude zu erleben und so zu tun, als wäre er ein Milliardär.