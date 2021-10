Live-Ticker: William Shatner fliegt ins All

„Sicherheit ist die oberste Priorität“ bei Blue Origin, heißt es. Die New Shepard und die Mission generell soll die höchsten Sicherheitsstandards für Weltraumflüge erfüllen, wie die beiden Moderator*innen mitteilen. 5 Jahre wurde an den Vorkehrungen gearbeitet, darunter zahlreiche Sensoren und Fallschirme, und Test-Flüge durchgeführt, bevor die ersten Menschen ins All mitgeschickt wurden. Hunderte Mitarbeiter*innen hätten ihr Herzblut in die Entwicklung der New Shepard hineingesteckt, heißt es.