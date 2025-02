Xiaomi Redmi Note 14 im Test: Reichen 180 Euro für ein Handy?

Das Smartphone ist preislich an der unteren Grenze angesiedelt. Das macht sich an mehreren Stellen bemerkbar.

Wer wenig Geld für ein Smartphone ausgeben will, könnte beim Redmi Note 14 fündig werden.

Ich habe mir das Xiaomi Redmi Note 14 in der 4G-Variante näher angeschaut. Dem zugrunde lag die Frage: Sind die 180 Euro gut investiert, oder sollte man eventuell doch mehr für ein Alltagsgerät ausgeben?

Die Handys sind damit mehr als 1.000 Euro günstiger als die High-End-Geräte. Mit einer entsprechend abgespeckten Ausstattung ist daher zu rechnen. Das betrifft in erster Linie die Kameraqualität und die Leistung des Prozessors .

200 Euro. Das ist die untere Grenze, an der man noch passable Smartphones bekommt. Für all jene, die keinen allzu großen Wert auf hochwertige Handys legen, für Kinder, als Zweitgerät oder wenn man einfach nicht mehr Geld ausgeben möchte, können besonders billige Geräte durchaus Sinn machen.

Das Xiaomi-Handy wirkt robust und ist gut verarbeitet. Das Kunststoffgehäuse sieht gut aus, fühlt sich allerdings nicht allzu hochwertig an. Ansonsten handelt es sich um ein klassisches Design mit weitgehend flachen Elementen.

Die Akkulaufzeit ist vergleichsweise lange. Wenn man das Gerät nicht allzu sehr beansprucht, wird man damit möglicherweise sogar an die 2 Tage durchkommen. Ein bis eineinhalb Tage sollen auf jeden Fall drin sein.

Was mich auch positiv überrascht hat, ist der Akku. Mit 33 Watt lässt er sich halbwegs schnell aufladen. Kabelloses Laden ist nicht möglich. Die Kapazität der Batterie beträgt 5.500 mAh .

Ist eine App mal gestartet, funktioniert sie allerdings in der Regel einwandfrei und ohne Verzögerung. Das Doomscrolling durch Social-Media-Feeds und das Webbrowsing im Chrome funktionieren beispielsweise problemlos.

Soweit so gut: Kommen wir nun zu den Schattenseiten des Redmi Note 14. Und das beginnt gleich mit Prozessor. Der Mediatek Helio G99 Ultra ist am absolut unteren Ende der Leistungsstärke angesiedelt.

Schade ist auch, dass das Redmi Note 14 nur mit Android 14 ausgeliefert wird. Wir sind eigentlich schon vor fast einem halben Jahr bei Android 15 angekommen. Wie viele Android-Upgrades es geben wird und wie lange das Handy mit Software-Updates versorgt wird, hat Xiaomi nirgendwo erwähnt.

5G ist ebenso wenig möglich wie die Verwendung einer eSIM. Dafür kann das Redmi-Handy mit einem Einschub für eine microSD-Karte aufwarten. Außerdem gibt es sogar einen herkömmlichen 3,5mm-Kopfhöreranschluss.

Fazit

Für knapp 180 Euro bietet das Xiaomi Redmi Note 14 4G ein überraschend gutes Gesamtpaket. Vor allem die Qualität des Displays konnte mich überzeugen. Je nach Angebot bezieht sich der Preis übrigens auf die Version mit 256 GB Speicherplatz.

Mit der Kamera sind nur bedingt passable Aufnahmen möglich. Manchmal ist die Bildqualität zufriedenstellend, manchmal greift die Kamera allerdings ziemlich daneben.

Auch der Akku ist völlig in Ordnung. Schwierig wird es beim Chipset, das nicht nur selbst an die Belastungsgrenzen kommt, sondern auch die Nerven strapaziert. An dieser Stelle sollte man sich wirklich nicht allzu viel erwarten.

Ein paar Euro mehr machen Sinn

Wenn es der Geldbeutel zulässt, würde ich empfehlen, eine Stufe höher zu gehen. Für eine Handvoll Euro mehr bekommt man nämlich nicht nur einen leistungsstärkeren Prozessor, sondern auch eine bessere und umfangreichere Kamera, sowie mehr Speicherplatz.

Die 5G-Version des Xiaomi Redmi Note 14 hat weitgehend dieselbe Ausstattung, allerdings mit einer Weitwinkelkamera, einem besseren Chipset und 256 GB Speicherplatz. Kostenpunkt: ab 228 Euro.

Der nächste Schritt wäre dann das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Es hat wieder eine etwas bessere Kamera und einen leistungsstärkeren Prozessor. Das Modell mit 256 GB Speicher gibt es ab 296 Euro.