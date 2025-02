23.02.2025

Bisher hatte die US Space Force noch keine Aufnahme aus dem Orbit des Raumschiffs veröffentlicht.

Seit Ende 2023 befindet sich X-37B auf seiner 7. Mission. Für mehr als 420 Tage ist das unbemannte Raumschiff bereits in der Erdumlaufbahn. Was es dort macht, ist großteils geheim. Generell ist die US-Regierung sehr zurückhaltend mit Informationen zu X-37B, das offiziell von der US Space Force betrieben wird – also Teil der US-Streitkräfte ist. Jetzt wurde aber erstmals ein Foto veröffentlicht, das X-37B mit einer seiner Kameras gemacht hat.

Dieses Foto der Erde wurde von X-37B gemacht © US Space Force

Das Bild zeigt die Erde und einen Teil des Raumschiffs. Die Bildbeschreibung verrät zudem etwas zur aktuellen Mission. Demnach ist X-37B erstmals in einem höheren, elliptischen Orbit unterwegs. Ebenso wird zum ersten Mal Aerobraking getestet. ➤ Mehr lesen: NASA will Fußballfeld-großes Raumschiff im Weltall zusammenbauen Mit diesem Manöver soll mit möglichst wenig Treibstoff der Orbit gewechselt werden. Führt die elliptische Flugbahn nahe an der Erde vorbei, steuert X-37B sanft in die Atmosphäre. Der Widerstand der Atmosphäre bremst es dadurch etwas ab, was in der Folge die Umlaufbahn verändert.

Genauer Einsatzzweck von X-37B ist unklar Es ist das erste Mal, dass die US-Regierung ein Foto veröffentlicht, das X-37B aufgenommen hat. Generell ist X-37B kamerascheu, was der Geheimhaltung des Projekts geschuldet ist. Fotos des Raumschiffs am Boden gibt es zwar, aber im Weltall ist es kaum zu sehen. Zuletzt war es für wenige Sekunden in einem Video von SpaceX zu erkennen, bei einer Zusammenfassung der Mission USSF-52. Dabei wurde X-37B am 29. Dezember mit einer Falcon Heavy ins All gebracht. Bei 3:50 sieht man, wie X-37B abgekoppelt wird.

Was zukünftig der konkrete Einsatzzweck von X-37B werden soll, ist nicht bekannt. Es soll zwar Dinge transportieren können, aber dazu bräuchte man nicht zwangsläufig ein Raumschiff. Ein Hinweis auf mögliche Aufgaben könnte sein, dass die Space Force zuvor gesagt hat, X-37B soll in Höhen des geostationären Orbits fliegen und eben schnell seinen Orbit wechseln können. Das legt die Vermutung nahe, dass es zur Kriegsführung im Weltraum genutzt werden könnte – etwa um feindliche Satelliten zu verfolgen, auszuspionieren oder gar zu sabotieren und zerstören. Mögliche Ziele könnten militärische Kommunikations- und Spionagesatelliten sein, sowie Satelliten für Navigationssysteme, wie etwa das chinesische Beidou und russische GLONASS. ➤ Mehr lesen: Wie GPS-Jamming den Flugverkehr in Europa stört X-37B könnte auch für gezielte Aufklärung aus dem Weltall genutzt werden. Mit Aerobraking kann es, für andere Nationen unerwartet, im niedrigeren Orbit auftauchen, um etwa Fotos zu machen oder Messungen vorzunehmen. Danach steigt es wieder auf, wodurch es schwieriger wird, es mit Antisatellitenraketen zu bekämpfen oder mit Störsendern zu sabotieren. General Bradley Chance Saltzman der Space Force hat aber in der Vergangenheit betont, dass X-37B rein zum Test von Technologien gedacht sei. Das heißt es wird damit erprobt, wie künftig Raumschiffe gebaut werden sollen, um für die US-Streitkräfte Aufgaben im All auszuführen.

Mini Space Shuttle X-37B wurde von der NASA entwickelt und von Boeing gebaut, bevor die Space Force den Betrieb übernommen hat. Optisch erinnert das Weltraumflugzeug an das Space Shuttle der NASA, ist aber viel kleiner. Es ist knapp 9 Meter lang bei einer Flügelspannweite von 4,6 Meter. Zum Vergleich: Das Space Shuttle war 37 Meter lang bei einer Spannweite von 24 Meter. Genau wie das Space Shuttle startet X-37B mit einer Rakete in den Weltraum. Für die Landung hat es, ebenfalls wie das Space Shuttle, ein Fahrwerk. Damit kann es auf einer normalen Landebahn aufsetzen und es ist wiederverwendbar.