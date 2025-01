NASA will Fußballfeld-großes Raumschiff im Weltall zusammenbauen

Autonome Roboter sollen das riesige Raumschiff zusammensetzen. In den nächsten 2 Jahren soll die Technik dafür weiterentwickelt werden.

Ein Kernreaktor produziert dabei Elektrizität, womit gasförmige Treibstoffe positiv geladen werden und Schubkraft generieren. Forscher des Langley Research Center in Hampton, im US-Bundesstaat Virginia, arbeiten aktuell daran, einen solchen Antrieb möglich zu machen.

Kühlsystem so große wie ein Fußballfeld

Genauer befassen sie sich mit dem Wärmeableitungssystem, einem entscheidenden Element von Kernenergieantrieben. Dafür werden Kühlerplatten verwendet, durch die ein flüssiges Metallkühlmittel fließt, z.B. eine Natrium-Kalium-Legierung.

Um den Antrieb eines Raumschiffs zu kühlen, hätten das System ungefähr die Größe eines Fußballfeldes. Müsste man das gesamte Raumschiff so zu bauen, dass es in einer einzigen Rakete ins All gebracht werden kann, wäre das eine enorme Herausforderung.

Roboter sollen Kühlsystem im All zusammensetzen

Deshalb wollen die Forscher die Kühlerplatten in mehrerer, kleinere Komponenten aufteilen. Sie sollen autonom von Robotern im Weltraum zusammengesetzt werden. „So müssen wir nicht mehr versuchen, das gesamte System in der Raketenverkleidung unterzubringen“, erklärt die leitende Forscherin und Ingenieurin Amanda Stark in einem Statement.

