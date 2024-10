US Space Force setzt auf neuartigen Nuklear-Antrieb

Will man ein Raumfahrzeug antreiben, stehen aktuell 2 Möglichkeiten zur Auswahl: Leistungsstarke chemische Treibstoffe, also herkömmliche Raketenantriebe oder energieeffiziente elektrische Antriebe. Nun soll herausgefunden werden, wie sich diese beiden Antriebsarten verbinden lassen.

Ziel ist es, das Beste aus diesen beiden Welten für eine revolutionäre Antriebstechnologie zu nutzen, die ausreichend spontanen Schub ermöglicht, gleichzeitig aber konstante Energie liefert. Die US Space Force unterstützt ein entsprechendes Forschungsprojekt mit 35 Millionen Dollar.

Ein Ionentriebwerk

Beim elektrischen Antrieb liegt es nahe, auf einen Hall-Effekt-Antrieb zurückzugreifen. Ein Hallantrieb ist ein Ionentriebwerk, das je nach Leistung ziemlich viel Energie benötigt. Die University of Michigan, die an der Forschung der US Space Force federführend beteiligt ist, bringt dabei ihren 100-kW-Hallantrieb ins Spiel.

