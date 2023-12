Neuer Antrieb für Raumfahrzeuge verwendet festen Treibstoff

Das australische Unternehmen Neumann Space ist ein Meilenstein gelungen. Das Unternehmen hat laut Aussendung die ersten On-Orbit-Tests seines patentierten Antriebssystems erfolgreich abgeschlossen. Dieses nutzt statt flüssigen oder gasförmigen Treibstoff eine feste Energiequelle. Das Unternehmen hat sich nämlich auf Triebwerke mit dem Element Molybdän spezialisiert. Der metallische Treibstoff sei laut dem Start-up sicher, lagerfähig und auf der Welt reichlich vorhanden.

Neuer Satellitenantrieb

Der sogenannte Neumann-Antrieb wurde im Juni als Teil eines Skykraft-3-Satelliten ins All befördert. Seitdem hat das Unternehmen mehrere Tests durchgeführt. So wurden etwa Elektronik und der Startvorgang der Systeme getestet. Bei künftigen Missionen sollen auch längere Triebwerkszündungen getestet werden. Eine stärkere Version des Neumann-Antriebs soll 2024 als Teil von 3 verschiedenen Satelliten ins All gebracht werden.

Chefwissenschaftler Paddy Neumann entwickelte den nach ihm benannten Ionenantrieb als Student im Jahr 2004. Ionentriebwerke erzeugen normalerweise Schub, indem sie die Moleküle eines Treibgases ionisieren, also positiv elektrisch aufladen. Diese geladenen Teilchen können durch ein elektrisches Feld beschleunigt werden und als Strahl nach außen abgegeben werden. Somit wird der Schub erzeugt.