Neuartiger Antrieb könnte Weltraumflüge viel effizienter machen

An Motoren mit rotierender Detonationsverbrennung wird schon seit längerer Zeit geforscht. Bei diesen Triebwerken wird durch eine Serie an kontrollierten Explosionen in einer kreisförmigen Kammer Druckwellen gebildet. Deren Schub kann eine Rakete in den Weltraum befördern, während man wesentlich weniger Treibstoff als bei einem konventionellen Antrieb benötigt. In Japan wurde eine solcherart ausgerüstete Rakete erfolgreich getestet.