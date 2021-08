Jeff Bezos' Penis-Rakete gibt es jetzt als Modell

26.08.2021

Wer die New Shepard immer wieder hoch in den Himmel kriegen will, kann das jetzt im Maßstab 1:66 machen.

Man kann über den Amazon-Gründer Jeff Bezos sagen was man will: Aber seine Rakete sind wie ein Penis aus (warum das so ist, lest ihr hier). Und diesen Penis kann man jetzt als Modell kaufen. Nicht etwa als Dildo in Form der New Shepard (was eine großartige Idee wäre), sondern als Modell-Rakete im Maßstab 1:66. Laut dem Hersteller Estes kann man die Blue Origin New Shepard als „perfektes Schreibtischmodell nutzen“ oder „die Aufregung des Starts selbst erleben“. Als Modellrakete reicht die Basis-Version um 69,99 US-Dollar.