Jeff Bezos nach Flug zu Amazon-Kunden: "Ihr habt dafür bezahlt"

Am Dienstag war der Ex-Amazon-CEO Jeff Bezos an Bord des ersten bemannten Raumflugs seines Unternehmens Blue Origin. Der Trip ins All war erfolgreich und sorgte bei Bezos offenbar für Euphorie, die auch bei der darauf folgenden Pressekonferenz spürbar war.

In diesem Zusammenhang fiel Bezos mit einer Aussage besonders auf. So bedankte er sich bei allen Amazon-Mitarbeiter*innen und Kund*innen und sagte „Ihr habt dafür bezahlt“. Das löste bei den Anwesenden Schmunzeln aus, worauf Bezos noch nachwarf: „Ich danke euch von tiefstem Herzen.“