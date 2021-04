Amazon gibt zu, dass Zusteller in Flaschen urinieren

Nach einem launischen Dementi, in dem die Behauptung des US-Abgeordneten Mark Pocan brüsk zurückgewiesen wurde, Amazon-Fahrer müssten aus Zeitdruck in Flaschen urinieren, rudert der Onlinehändler nun zurück. In einem Blogpost wurde dieser Umstand nicht nur bestätigt, Amazon entschuldigte sich auch für den offenbar falschen Tweet und bei dem US-Politiker, der die Sache öffentlich gemacht hatte.