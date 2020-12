Wie funktioniert Live-Tracking bei Paketen?

Wo bleibt mein Paket? Das dürften sich nun viele in Vorfreude auf ihre üppigen Black-Friday-Einkäufe fragen. In der Regel lässt sich die bestellte Ware per Sendungsnummer verfolgen. Gibt man diese Nummer ein, wird dem Kunden etwa in Form einer Liste angezeigt, wann das Paket abgeschickt wurde, wann es im Verteilerzentrum landet und wann es voraussichtlich zugestellt wird.

Es gibt aber auch genauere Möglichkeiten, sein Paket zu tracken: anhand einer digitalen Karte. Mithilfe dieses kartengestützten Live-Trackings kann per Handy-App oder über die jeweilige Website des Versanddienstleisters der Standort des Pakets eingesehen werden. Dem Empfänger wird in Echtzeit angezeigt, wo genau sich sein bestelltes Paket befindet und wann es geliefert wird. Angeboten wird dieses Feature in Österreich unter anderem von DPD, GLS oder Amazon.

Fahrerscanner mit GPS

DPD, der führende private Paketdienst in Österreich, bietet Live-Tracking bereits seit mehreren Jahren an. Auf 30 Minuten genau lässt sich bei diesem Dienst vorhersagen, wann das Paket ankommt. „Das Tracking erfolgt aufgrund der Position des Fahrerscanners“, erklärt eine Unternehmenssprecherin gegenüber der futurezone. Dieser sei mit GPS ausgestattet, wodurch die Position des Fahrers nachverfolgt werden kann. Die Pakete selbst würden nicht getrackt.

„Das Live-Tracking auf der Karte funktioniert derzeit nur innerhalb Österreichs“, heißt es weiter. Kommt das Paket aus dem Ausland und wird zum Beispiel am Flughafen ein- und ausgeladen, kommt die konventionelle Technik der Sendungsverfolgung ins Spiel. Außerhalb von Österreich könne laut DPD der Standort des Pakets nur durch Scans, etwa beim Ein- und Ausladen im Depot, erfolgen.

Wird eine Sendung bewegt, wird der Barcode am Paket, der mit der Lieferanschrift verknüpft ist, gescannt. In Folge werden die aktuellen Sendungsdaten in eine Datenbank geladen.