Wenn ein Roboter-Hund dein Amazon-Paket liefert

Wer jetzt schon ein mulmiges Gefühl und eine Invasion von rebellierenden und bellenden Robotern vor dem geistigen Auge hat, wird die restliche Vision für das Projekt auch nicht mögen. Die Idee ist, dass ANYMal im Rudel agiert. Ein selbstfahrender Lieferbus bleibt in der Straße stehen. Die Türe öffnet sich und mehrere der Roboterhunde springen heraus, um die Bewohner in der Straße mit ihren Bestellungen zu beglücken.

Die Idee ist gut. So brauchen die Roboterhunde keine großen Akkus, weil sie nur kurze Strecken zurücklegen müssen. Außerdem können sie direkt im Lieferwagen mit neuen Paketen bestückt und neu aufgeladen werden.

Pläne diese Vision in die Wirklichkeit umzusetzen, hat Continental derzeit nicht. Dazu sind Roboter auf Beinen noch zu fehleranfällig, wenn sie in günstiger Massenfertigung produziert werden. Weiterentwickelte, mechanisierte Vierbeiner, wie etwa SpotMini von Boston Dynamics, sind für so einen Einsatz im großen Stil zu teuer.