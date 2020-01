Wenn der Postmann niemals klingelt: Ärger über gelbe Zettel

Wer kennt das nicht? Man wartet auf ein Paket. Dank App bzw. Webseite der Post ist klar ersichtlich, dass die Zustellung zwischen 10:00 und 14:30 erfolgen soll. Da es sich um eine 15 Kilogramm schwere Sendung handelt, bleibt man zuhause und wartet. Um 14:17 schließlich die Nachricht in der App: „Es erfolgte ein Zustellversuch. Der Empfänger konnte nicht angetroffen werden. Die Sendung kann am nächsten Werktag in unserer Post-Geschäftsstelle abgeholt werden.“

Dem verärgerten Kunden, bei dem nicht geklingelt wurde, und der nun das schwere Paket selber von der Filiale abholen muss, bleibt dann nur, sich bei der Kunden-Hotline bzw. per E-Mail beim Kundenservice zu beschweren. Als Antwort bekommt man Tage später mitunter eine Entschuldigung mit dem Hinweis, dass der entsprechende Mitarbeiter geschult wird. In anderen Fällen bekommen Kunden aber auch die Rückmeldung, dass der Vorfall geprüft wurde, aber alles korrekt abgelaufen sei.

Filialmitarbeiter der Post machtlos

Ein erneuter Zustellversuch ist im Normalfall nicht vorgesehen, zumal es für Kunden praktisch unmöglich zu beweisen ist, dass gar nicht geklingelt wurde. Eine Beschwerde in der Filiale bringt – zumindest in den Ballungszentren – nichts. „Wir bekommen drei Meldungen am Tag, dass ohne Läuten einfach ein gelber Zettel in den Briefkasten gelegt wurde, können aber nichts dagegen machen, weil wir nicht einmal wissen, wer die Zusteller sind“, erklärt ein Postmitarbeiter in einer kleinen Filiale im fünften Wiener Gemeindebezirk auf futurezone-Nachfrage.