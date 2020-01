Warum die Paketbranche so kaputt ist

Noch nie wurden in Österreich so viele Pakete zugestellt und versendet wie im Jahr 2019. Laut der ersten Hochrechnung des Rundfunk- und Postregulators RTR ist das Volumen nach enormen Steigerungen in den Vorjahren auf 244 Millionen Pakete gewachsen. Das ist ein Plus von 16 Millionen Paketen bzw. 7 Prozent. Aber auch die unzufriedenen Kunden häufen sich. Die Zahl der Schlichtungsverfahren ist im Vorjahr um fast 50 Prozent in die Höhe geschossen.

Fehlerhafte Zustellungen

Die Liste an Beschwerden ist lang. Neben beschädigten oder verlorenen Paketen werden Sendungen in weit entfernten Post-Filialen und Paketshops hinterlegt, obwohl der Empfänger beim vorgesehenen Zustelltermin zuhause war. Andere Lieferungen werden bei Nachbarn abgegeben, die Adressaten aber nicht oder mit kaum zu entschlüsselnden Benachrichtigungen verständigt. In vielen Fällen landet das Paket aber auch ungefragt vor der Haus- oder Wohnungstür, obwohl niemals eine Einwilligung dazu gegeben wurde.