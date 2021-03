Amazon stolpert über Flaschen voller Urin

Online-Händler bestreitet, dass Fahrer aus Zeitdruck in Flaschen urinieren, weiß aber laut internen Dokumenten darüber Bescheid.

Amazon ist mit Anschuldigungen konfrontiert, wonach seine Paketauslieferer unter solchem Zeitdruck stehen, dass sie sich während ihres Dienstes in ihren Fahrzeugen erleichtern, anstatt Toiletten aufzusuchen. Beim Umgang mit diesem Vorwurf hat sich das Unternehmen nun in ein Fettnäpfchen gesetzt. Als Antwort auf einen kritischen Tweet eines US-Parlamentsabgeordneten schrieb Amazon: "Sie glauben doch nicht wirklich an dieses In-Flaschen-Pissen-Ding, oder?" Interne Dokumente zeigen aber, dass Amazon über die Praxis gut Bescheid weiß.