Prime Day: Amazon-Arbeiter demonstrieren vor Bezos-Villa

Heuer findet der Aktionstag, mit dem Amazon neue Kunden für seinen Prime-Dienst gewinnen will am 13. und 14. Oktober statt. Bereits am Sonntag will die Aktivistengruppe The Congress of Essential Workers, die aus Angestellten und Ex-Mitarbeitern des Konzerns besteht, vor der Villa von Amazon-Chef Jeff Bezos im kalifornischen Beverly Hills gegen die Arbeitsbedingungen des US-Konzerns und seine Klimapolitik protestieren, berichtet CNet.

Gefordert wird unter anderem eine Anhebung des Mindestlohns von 15 auf 30 Dollar und das Recht sich gewerkschaftlich organisieren zu können, ohne Nachteile befürchten zu müssen und bessere Schutzmaßnahmen für Lagerarbeiter. Auch eine Erhöhung der Steuern für Reiche während der Corona-Krise wird verlangt.