Jeff Bezos wurde an einem Tag um 13 Milliarden Dollar reicher

Amazon-Chef Jeff Bezos hat an einem Tag 13 Milliarden Dollar dazu verdient. Ein Rekord. Laut dem Bloomberg Billionaires Index beläuft sich sein Gesamtvermögen trotz des wirtschaftlichen Einbruchs in den USA durch COVID-19 auf 189,3 Milliarden Dollar. Alleine in diesem Jahr hat Bezos mit Amazon 74 Milliarden Dollar verdient. Den Onlineshop gibt es seit 1995. Amazon zählt laut Bloomberg heute zu „einem der wertvollsten, stärksten Unternehmen des Planeten“.

Jeff Bezos liegt damit vor Bill Gates, Bernard Arnault und Mark Zuckerberg. Laut Business Insider könnte Bezos bis 2026 sogar der erste Trillionär sein.

Unfaire Geschäftspraktiken

Seine Mitarbeiter sollen hingegen unterbezahlt und überarbeitet und die Amazon-Geschäftspraktiken unfair sein. Mehrere französische Gewerkschaften streiten aktuell mit Amazon. Der Grund: mangelafte Hygiene-, Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen in den Verteilerzentren.