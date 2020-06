Welchen Einfluss Weltraumtourismus auf die Umwelt hat

Emissionen eines Transatlantikfluges

Die bislang stärkste, jemals produzierte Rakete, die Saturn V, brachte ab 1969 Raumfahrer zum Mond. Bei einem einzigen Start wurde eine Treibstoffmenge von rund 2000 Tonnen verbrannt - was rund 763 Elefanten (bzw. 20.000 Babyelefanten) entspricht. So verschwenderisch wie zu Zeiten der Apollo-Missionen ging es seither nicht mehr zu. Der Start einer SpaceX Falcon 9 Rakete kommt aber immerhin noch auf 150 Elefanten (bzw. 3930 Babyelefanten). Der Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen bei einem Start erreichen ungefähr das Niveau eines Transatlantik-Fluges einer voll beladenen Boeing 777 mit 341 Menschen an Bord.

Im Verhältnis sehr klein

Da in Vor-Corona-Zeiten täglich hunderte Transatlantikflüge stattfanden und Weltraumflüge aktuell rund zwei Mal wöchentlich, ergeben sich ziemlich eindeutige Verhältnisse. Während die Luftfahrt jährlich rund 900 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre bläst, produziert die Raumfahrt nur einen winzigen Bruchteil davon. Warum sollte man den ökologischen Fußabdruck von Weltraumtourismus künftig dennoch im Auge behalten? Erstens, weil sich die Emissionen von Raketen anders als jene von Flugzeugen auf die Atmosphäre auswirken, und zweitens, weil Weltraumtourismus wachsen wird, derzeit aber noch klein genug ist, um in die richtige Richtung gelenkt zu werden.